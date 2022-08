Coppa del Mondo di Ritmica, Sofia Raffaeli domina la gara nell’all around

Dominio di Sofia Raffaeli a Cluj Napoca. In Romania, dove si è concluso l’all around della World Challenge Cup di Ginnastica Ritmica, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è stata la migliore in tutto e ha conquistato il successo nel concorso generale, con il totale di 141.600 sul programma completo, collezionando punteggi monstre in ciascuna specialità, tanto da risultare prima in ogni attrezzo (CE 36.200 pt.; PA 36.000 pt.; CV 35.650 pt.; NA 33.750 pt.). E domani l’azzurra prenderà parte a tutte le finali di specialità, a caccia di altre medaglie.

Oggi la concorrenza era agguerrita e di altissimo livello, considerando che questa tappa di Coppa del Mondo è l’ultima prima del Campionato Mondiale di Sofia, in programma dal 14 al 18 settembre. Raffaeli, però, è stata brava a tenersi alle spalle entrambe le bulgare: Stiliana Nikolova si deve accontentare della piazza d’onore, mentre la favorita Boryana Kaleyn finisce addirittura giù dal podio. La medaglia di bronzo va alla campionessa europea in carica, l’israeliana Daria Atamanov.

Bella prova, nei due giorni di All Around – ieri le qualifiche a cerchio e palla, oggi a clavette e nastro – anche per l’altra azzurra Milena Baldassarri, che ha chiuso al 5° posto con il punteggio di 129.100 (CE 31.950 pt; PA 33.800 pt.; CV 32.100 pt; NA 31.250 pt.). Anche l’aviere dell’Aeronautica Militare, che con Sofia condivide gli allenamenti a Fabriano, domani tornerà protagonista in tre finali su quattro, avendo mancato soltanto quella al cerchio. (coni.it)

(foto Ferraro/FGI)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.