Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: tutto pronto a Venezia

Venezia – E’ tutto pronto a Venezia per le nozze dell’anno. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno oggi pomeriggio alle 16 nella città veneta, dove l’ex campionessa di nuoto e plurimedagliata è nata. Il matrimonio si svolgerà nella Chiesa di San Zaccaria (direttamente sulla Laguna di Venezia, non lontana da Piazza San Marco) di fronte a 160 invitati.

Le nozze e la festa successiva è stata organizzata dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Il party post nozze si svolgerà sull’Isola delle Rose nell’esclusivo JW Marriott Venice Resort & Spa, hotel a 5 stelle che vanta appunto un’isola privata che sorge vicino alle principali attrazioni della città, col massimo della privacy e della riservatezza.

