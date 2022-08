Lido dei Pini, bimba di 10 anni morsa al viso da un pitbull in un camping

Anzio – Paura in un camping a Lido dei Pini, ad Anzio, dove una bambina di 10 anni è stata azzannata da un pitbull mentre era con i genitori in vacanza.

E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto, a Lido dei Pini. La bambina stava camminando all’interno del campeggio con un pacchetto di patatine in mano quando si è avvicinata al pitbull, tenuto al guinzaglio dal padrone. Il cane ha reagito all’improvviso e ha morso la piccola al viso e alla testa. Alle grida della bimba sono accorsi i villeggianti che hanno aiutato il padrone ad allontanare il cane dalla bambina.

Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso la bimba, che è stata trasferita all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. Sul luogo anche il servizio di vigilanza della struttura. I genitori della bambina hanno sporto denuncia a Roma, dove i carabinieri si stanno occupando del caso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link