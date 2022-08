Il sole non mancherà sia sabato che domenica, ma dovremo mettere in conto pure i temporali, a tratti anche di forte intensità, che colpiranno in modo estremamente disorganizzato: sostanzialmente il tempo sarà incerto e sarà buona cosa rivolgere lo sguardo al cielo. Vi saranno aree coinvolte da ingenti precipitazioni, mentre altre appena limitrofe rimarranno asciutte, questo proprio a causa della natura molto localizzata delle manifestazioni temporalesche.

PERCHE’ ACCADE – L’alta pressione subirà un ulteriore indebolimento sull’Italia, migrando il proprio baricentro sul Mediterraneo meridionale. Contestualmente una cellula di alta pressione andrà rinforzandosi sulle Isole Britanniche pilotando correnti dai Balcani verso la nostra Penisola, che si troverà così sotto il tiro incrociato di infiltrazioni instabili da Nordest nei medio-bassi strati e da Ovest in quota. Non vi sarà dunque una vera e propria perturbazione, da qui la distribuzione estremamente disomogenea delle precipitazioni.

AREE A MAGGIOR RISCHIO TEMPORALI – Sicuramente le zone montuose quindi Alpi, Prealpi, Appennino, ma occasionalmente i fenomeni potranno interessare anche coste, pianure e in generale la Valpadana. Attenzione particolare a Nordest, Lombardia, Centro Italia e basso versante Adriatico. Qualche cluster temporalesco potrà prendere vita anche in mare aperto, in particolare sul Tirreno, coinvolgendo le Isole Maggiori. Non sono da escludersi locali nubifragi, colpi di vento e puntuali grandinate, complice la presenza di aria ancora calda e umida, contestualmente a temperature dei nostri mari elevate.

CLIMA – A proposito di temperature: farà caldo, sebbene senza particolari eccessi, ma con sensazione di afa in aumento, specie in Pianura Padana e lungo le aree costiere (al netto delle rinfrescate nelle aree temporalesche). Le massime spazieranno mediamente tra i 28°C e i 32°C, con qualche punta superiore non esclusa sulle zone interne del Sud e sulle Isole Maggiori. Ad ogni modo sui settori interni le minime riusciranno a calare in nottata su valori freschi e gradevoli.

LE PREVISIONI- Sabato: rovesci e temporali sparsi al mattino tra Lombardia ed Emilia, più occasionali sul Nordovest, in trasferimento al Triveneto tra pomeriggio e sera. Temporali talora intensi in formazione anche al Centro entro il pomeriggio, specie a ridosso dell’Appennino in sconfinamento al versante Adriatico. Occasionali fenomeni anche al Sud e sulle Isole Maggiori. Domenica si rinnova instabilità soprattutto diurna con sole alternato a temporali sparsi più probabili al Centro, Appennino meridionale, Alpi e Prealpi, ma occasionalmente non esclusi anche sui restanti settori.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: il transito di correnti settentrionali in quota, sarà complice di moderata instabilità diurna sui settori interni e lungo le aree Appenniniche di Toscana, Umbria e Lazio. Precipitazioni tra pomeriggio e sera a carattere di rovescio o locale temporale, più insistenti tra Umbria centro-orientale e reatino. Possibili locali grandinate. Venti moderati da Ovest-Sudovest, con rinforzi da N-NO sulle interne. Mare poco mosso.

DOMENICA: un’area di bassa pressione in avvicinamento da Ovest, determinerà un graduale peggioramento inizialmente (entro mattino) sui settori occidentali e costieri di bassa Toscana e Lazio, con possibilità per temporali. Instabilità che dal primo pomeriggio si concentrerà sulle aree interne, con precipitazioni localmente intense, specie in Appennino. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti sostenuti dai quadranti meridionali. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Nel weekend il transito più deciso di correnti settentrionali in quota, sarà complice di instabilità diurna diffusa su gran parte dei settori interni e lungo le aree appenniniche, con possibilità per locali temporali anche sulle aree costiere. Nel corso di sabato rovesci e temporali localmente anche intensi, interesseranno in particolare la Toscana centro-orientale, i settori Umbri e il reatino.

Domenica che si mostrerà più dinamica anche sulle aree costiere, con la possibilità nell’avvio di giornata di locali temporali tra bassa Toscana e Lazio; segue ancora un pomeriggio instabile di nuovo su entroterra e Appennino.

Andrà un pò meglio ad inizio settimana, con sole prevalente sui settori centro-occidentali e locale variabilità pomeridiana sull’entroterra e lungo la dorsale. Probabile un martedì più instabile sull’alta Toscana. Temperature massime non oltre i 32-34°C nell’entroterra. Seguite gli aggiornamenti sul sito.