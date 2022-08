Alviti e Cuccurullo: “Subito il Ccnl per la vigilanza privata scaduto dal 2015, è una vergogna”

Roma – “Il Governo proceda immediatamente al rinnovo del contratto nazionale del settore Vigilanza privata e servizi fiduciari”. A chiederlo a gran voce in una nota, sono il Presidente della Federazione nazionale Lavoratori Giuseppe Alviti (Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate) e il segretario nazionale Sngg Giuseppe Cuccurullo.

“Sono oltre 41 mila le guardie giurate che, ogni giorno, svolgono mansioni importanti nel settore pubblico e privato – è scritto nel comunicato – , con l’impiego anche in servizi a supporto delle Forze dell’ordine nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nei tribunali, negli ospedali e negli uffici pubblici. Anche nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il contributo offerto da questa categoria, nell’assolvimento di numerose funzioni, è stato ed è ancora molto prezioso.

Allo stato attuale, però – proseguono Alviti (nella foto) e Cuccurullo -, la figura della Guardia giurata non risulta essere adeguatamente tutelata. Le stesse Associazioni di categoria lamentano che il rinnovo del contratto nazionale del settore vigilanza privata e servizi fiduciari – scaduto ormai dal 31/12/2015 – incontra numerose difficoltà nonostante ormai la palese necessità di aggiornare i salari e la tutela dei lavoratori. In particolare, vi è la necessità di evitare forme di concorrenza privata nei confronti delle aziende del settore che operano nel pieno rispetto delle norme”.

