Atletica, record italiano nei 10 km di Chiappinelli: “Presto passerò alla maratona”

Arezzo – Arriva un record italiano dai 10 chilometri su strada di Arezzo. Il protagonista è Yohanes Chiappinelli che pareggia il primato nazionale correndo in 27:50, piazzandosi al secondo posto nella 49esima edizione della classica Scalata al Castello disputata nella tarda serata di giovedì. Eguagliato il crono ottenuto in questa stagione da Pietro Riva a Laredo, in Spagna, il 19 marzo. Per il senese dei Carabinieri, 25 anni compiuti da pochi giorni, è un risultato che conferma la sua crescita nelle gare su strada. Fino all’anno scorso si è dedicato soprattutto ai 3000 siepi, conquistando anche la medaglia di bronzo agli Europei di Berlino nel 2018, e da qualche mese è passato sotto la guida tecnica di Giuseppe Giambrone.

“Ho trovato un bel percorso – le parole di Chiappinelli al traguardo – oltre che un tifo spettacolare. Volevo fare meglio della scorsa edizione, chiusa al quarto posto in 28:21, e ci sono riuscito. Per il futuro ho in programma di esordire in una maratona, all’inizio del prossimo anno. Sarà una gara per me nuova, ma ho già iniziato ad abituarmi alla preparazione, con lavori lunghi in allenamento”. Al debutto nella mezza maratona, a fine febbraio, ha corso in 1h02:08 a Napoli. (fidal.it)(foto@Grana/Fidal)

