L’Aquila – Al via la visita lampo di Papa Francesco in Abruzzo. Appena 5 ore, da programma, nel capoluogo per la celebrazione della messa nella basilica di Collemaggio che dà il via alla Perdonanza celestiniana.

Francesco arriva in elicottero allo Stadio Gran Sasso, dove viene accolto dalle autorità, civili ed ecclesiastiche, locali. Poi la visita al Duomo, nel cuore del centro storico de L’Aquila. I segni del sisma dell’aprile 2009 sono ancora visibili. In privato, sulla sedia a rotelle, Francesco, accompagnato dal cardinale Petrocchi, entra nella chiesa. Fuori, sul sagrato, centinaia di persone, chi con un fazzoletto, chi con le bandierine del Vaticano, lo aspetta per ascoltare le sue parole.

Da Bergoglio arriva un messaggio di speranza, preceduto da un ringraziamento: “Anzitutto vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur nel dolore e nello

smarrimento, che appartengono alla nostra fede di pellegrini, avete fissato lo sguardo in Cristo,

crocifisso e risorto, che con il suo amore ha riscattato dal non-senso il dolore e la morte”.

“E Gesù vi ha rimessi tra le braccia del Padre, che non lascia cadere invano nemmeno una lacrima, nemmeno una!, ma tutte le raccoglie nel suo cuore misericordioso. In quel cuore – aggiunge – sono scritti i nomi dei vostri cari, che sono passati dal tempo all’eternità”.

Poi si congratula con gli aquilani” per la cura con cui avete realizzato la Cappella della Memoria. La memoria – sottolinea- è la forza di un popolo, e quando questa memoria è illuminata dalla fede, quel popolo non

rimane prigioniero del passato, ma cammina nel presente rivolto al futuro, sempre rimanendo attaccato alle radici e facendo tesoro delle esperienze passate, buone e cattive”.

Quindi, un elogio:”Voi, gente aquilana,

avete dimostrato un carattere resiliente. Radicato nella vostra tradizione cristiana e civica, ha

consentito di reggere l’urto del sisma e di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente di ricostruzione”.

Già, la ricostruzione. Tutto era da ricostruire: le case, le scuole, le chiese. “Ma, voi lo sapete bene, questo si fa insieme alla ricostruzione spirituale, culturale e sociale della comunità civica e di quella ecclesiale”.

“La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell’impegno di

ciascuno e di tutti. È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle

istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante” il monito di Papa Francesco, che chiede poi particolare attenzione nella ricostruzione delle chiese: “Nell’opera di ricostruzione, le chiese meritano un’attenzione particolare. Sono patrimonio

della comunità, non solo in senso storico e culturale, anche in senso identitario. Quelle pietre sono impregnate della fede e dei valori del popolo; e i templi sono anche luoghi propulsivi della sua vita,

della sua speranza”.

Quindi, il saluto finale, con tanto di dialetto: “A tutti rinnovo il mio saluto e benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l’intera

cittadinanza. Jemonnanzi!”.

