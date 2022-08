Nuoto di fondo, Acerenza è oro nella terza tappa della World League

Ormai proiettato in una nuova dimensione un instancabile Domenico Acerenza che, dopo l’oro europeo nella 10 km (leggi qui) e con la staffetta mixed a Roma 2022 (leggi qui), si impone anche nella terza tappa delle World Series, in svolgimento a Lac Megantic in Canada. Il 27enne lucano, dopo una gara sempre in testa, strappa negli ultimi duecento metri e vince in 1h50’50”83, precedendo l’australiano Nicholas Sloman in 1h50’51”68 e l’ungherese David Betlehem in 1h50’52”00. Ottimo quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) in 1h51’10”15.

Nella prova femminile splendida seconda Ginevra Taddeucci, vice campionessa europea a Roma 2022 ed altra moschettiera della staffetta mixed d’oro. La 25enne di Firenze, chiude in 2h01’10”04, bruciata allo sprint dall’olandese Sharon Van Rouwnedaal che tocca in 2h01’09”70. Terza è la brasiliana e campionessa olimpica Ana Marcela Cunha in 2h01’11”00. Quarta Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi)in 2h01’15”61.

Il Circuito. Quattro tappe con apertura a Setubal (Portogallo) il 28 maggio e chiusura a Eilat, in Israele il 7 dicembre. Nel 2021 il circuito è stato vinto dal magiaro Kristof Razovszky tra i maschi; e dalla brasiliana Ana Marcela Cunha e dalla francese Oceane Cassignol tra le femmine. Nel 2020 la Coppa del Mondo è stata annullata, dopo la prima tappa a Doha svoltasi nel mese di febbraio. Nel 2019 vittoria tra i maschi del fuoriclasse magiaro Kristof Razovszky che ha preceduto nella classifica generale Matteo Furlan e Marcel Schouten. Circuito femminile vinto dall’argento olimpico Rachele Bruni, davanti alla brasiliana Ana Marcela Cunha e a Arianna Bridi.

World Series

3^ tappa – Lac Megantic (Canada)

10 km maschile

Domenico Acerenza (Ita) 1h50’50”83 Nicholas Sloman (Aus) 1h50’51”68 David Betlehem (Hun) 1h50’52”00

10 km femminile

Sharon Van Rouwendaal (Ned) 2h01’09”70 Ginevra Taddeucci (Ita) 2h01’10”04 Ana Marcela Cunha (Bra) 2h01’11”00

(federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

