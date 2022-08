Simonetta Matone (Lega) “Boom di Fiumicino grazie al lavoro degli aeroportuali”

Roma – ”Sono gli artefici della ripresa, sono le migliaia di lavoratori aeroportuali dello scalo di Fiumicino e grazie al loro lavoro si intravede la ripartenza del trasporto aereo. Oltre centomila passeggeri in transito ogni giorno nello scalo Leonardo da Vinci usufruiscono della loro assistenza e professionalità, confermata dai continui riconoscimenti internazionali”. Lo dichiara Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio e candidata alla Camera per le prossime politiche del 25 settembre.

Non a caso lo scorso mese Adr ha ottenuto un ennesimo importante riconoscimento, da parte di TÜV Italia: la certificazione ISO 22301 per la gestione della continuità operativa, aggiungendo così un tassello significativo ai propri standard di funzionamento e resilienza. In particolare, Aeroporti di Roma, per i processi di AirPort Operations Center (APOC), ha implementato infrastrutture, tecnologie, processi e sistemi di backup all’avanguardia per la protezione da eventi di rischio che possano impattare sulla propria continuità operativa, allo scopo di prevenire interruzioni o sospensioni dei servizi e minimizzare i disagi per gli stakeholder dell’aeroporto di Fiumicino.

