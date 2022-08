“Abbassate la musica”: minaccia i gestori di un locale di Minturno con una katana 

Minturno – Li minaccia con una katana perché tengono la musica troppo alta. E’ successo a Minturno dove i militari del N.O.RM. Sez. Radiomobile di Formia hanno denunciato un uomo per essere stato trovato in possesso dell’arma, con cui poco prima aveva minacciato i gestori di un bar di Minturno per costringerli ad abbassare il volume della musica del locale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui