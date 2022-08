Equitazione, morta la giovane atleta Martina Berluti

Cordoglio da tutto il mondo dello sport. In queste ore tutto il movimento tricolore piange la scomparsa della giovane atleta di equitazione Martina Berluti.

E’ caduta da cavallo durante uno dei tanti allenamenti che svolgeva quotidianamente. L’amazzone aveva 17 anni ed era tesserata per l’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres in Sardegna. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 agosto, quando il cavallo su cui si allenava è scivolato, causando una brutta caduta della ragazza che è rimasta gravemente ferita. E’ stata immediatamente soccorsa dall’Elisoccorso e trasportata all’Ospedale Santissima Annunciata di Sassari. Purtroppo l’atleta è deceduta subito dopo il ricovero.

Martina, innamorata dell’equitazione sin da bambina, aveva vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Young Rider a Pisa. La notizia della scomparsa è stata data dal Comitato Regionale Sardegna: “La Fise Sardegna, il presidente e tutti i componenti del consiglio direttivo del Cr Fise Sardegna sono vicini al dolore dei familiari tutti e porgono le più sentite condoglianze”. Si legge nella nota diffusa dall’organo regionale della Federazione Italiana Sport Equestri: “Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba – scrive sul social network il tecnico di Endurance della Fise Sardegna, Anna Teresa Vincentelli -, che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani”.

(foto@FiseSardegna-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.