Movida a Santa Severa: “La quiete notturna degli abitanti in Piazza Pyrgi non esiste più”

Santa Marinella – “Da anni ormai la quiete notturna degli abitanti in Piazza Pyrgi di Santa Severa, e delle strade adiacenti, non esiste più nei mesi di luglio ed agosto“. Questa la denuncia di Antonio in una lettere inviata a ilfaroonline.it.

“Gli esposti e le denunce al Sindaco, – si legge nella lettera – alla Amministrazione comunale di Santa Marinella, alla Polizia ed ai Carabinieri non hanno sortito alcun effetto. Centinaia di ragazzi, quasi tutti minorenni, si accalcano nella piazza; a volte scoppiano risse, le bestemmie si sprecano, i danneggiamenti alle auto in sosta non si contano più. Fino alle 5 di mattina non si riesce più a dormire. I Cocktail Bar che dovrebbero chiudere alle ore 2, continuano ad andare ben oltre l’orario di chiusura”.

“Una cittadina tranquilla come Santa Severa, – sottolinea Antonio – frequentata durante l’estate soprattutto da famiglie con bambini piccoli, si trasforma in una bolgia infernale nella zona della piazza in argomento. Forse sarebbe il caso di intervenire prima che succeda qualcosa di più grave“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link