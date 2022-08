L’estate traballa già da un bel po’, il mese di agosto è stato infatti testimone di diverse ondate temporalesche con conseguenze anche drammatiche su alcune regioni e la situazione non sembra destinata a stabilizzarsi. Questo perché tra il nord Europa e il nord Atlantico due azioni diverse ma con lo stesso obiettivo stanno esercitando la loro influenza. Da un lato abbiamo correnti provenienti dalla Scandinavia che scorrono in moto retrogrado sotto un grosso scudo anticiclonico posizionato tra il Regno Unito e il Mare del Nord, dall’altro abbiamo infiltrazioni umide atlantiche che cercano di muovere passi verso levante.

Nei prossimi giorni, sul nostro settore prevarrà l’influenza delle correnti scandinave, un fronte è atteso sulla Penisola tra il 30 e il 31 agosto, sarà un fronte piuttosto lento in quanto sarà il risultato di un confronto tra l’aria più fredda in arrivo da nordest e le correnti più umide e calde in arrivo da ovest, per cui avrà modo di portare fenomeni anche intensi e temporaleschi. Le regioni più a rischio saranno quelle centro settentrionali ma temporali sono attesi anche al Sud, soprattutto Peninsulare e in particolare nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 29 agosto

Nord: Poco nuvoloso al mattino, pomeriggio con possibili temporali lungo l’Appennino emiliano e localmente sulle Alpi orientali. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 32 gradi.

Centro: Soleggiato al mattino, pomeriggio con molti temporali tra dorsale ed Adriatico, solo isolati nell’entroterra tirrenico. Temperature stabili, massime tra 28 e 33.

Sud: Soleggiato al mattino, al pomeriggio qualche rovescio o temporale in sviluppo sui rilievi appenninici. Temperature senza grosse variazioni, massime tra 28 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

Un graduale rinforzo dell’alta pressione da Ovest determinerà maggiore soleggiamento rispetto ai giorni precedenti su Toscana, Umbria e Lazio, ma correnti fresche in quota rinnoveranno ancora locale instabilità a ciclo diurno confinata tra aree interne e Appennino, con possibilità per locali rovesci o temporali: coinvolte in particolare le zone appenniniche e la Ciociaria. Temperature in lieve aumento, caldo a tratti anche afoso ma senza particolari eccessi. Ventilazione debole o a tratti moderata in prevalenza dai quadranti occidentali o nord occidentali, improvvise raffiche in concomitanza dei temporali. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Prossimi giorni con tempo dinamico su Toscana, Lazio e Umbria, che rimarranno esposte a correnti mediamente occidentali, a tratti instabili, a tratti intervallate da pause anticicloniche. In particolare lunedì si rinnoverà qualche rovescio o temporale sparso, sebbene meno frequente rispetto al weekend.

Martedì la giornata più stabile quantomeno per Lazio e Umbria, ancora qualche occasionale fenomeno in Toscana, più marcato sul comparto settentrionale. Tra mercoledì e giovedì invece è probabile il passaggio di un impulso instabile più organizzato con ulteriori rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità.

Il clima sarà caldo nelle aree soleggiate, e a tratti anche afoso, ma senza troppi eccessi, con punte comunque superiori ai 30-31°C. Seguite gli aggiornamenti sul sito.