Ostia, musica a tutto volume: multati 5 stabilimenti balneari

Ostia – Controlli mirati agli stabilimenti balneari di Ostia da parte della Polizia Locale, con particolare attenzione alle discoteche abusive, alla sicurezza stradale e alla somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.

Cinque le attività sul lungomare sanzionate per diverse violazioni amministrative, dall’utilizzo irregolare delle attrezzature da spiaggia fino al mancato rispetto delle prescrizioni sull’impatto acustico per la musica ad alto volume.

