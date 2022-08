Win For Life, centrato a Roma un 10 da oltre 13mila euro

Roma – Nessun “10+1” e “0+1”, al concorso Win For Life Classico delle 14 di Domenica 28 agosto 2022 ma un fortunato giocatore ha centrato un “10” da 13.549,18 euro. La schedina vincente WFL Gioco Tastiera da 2 euro è stata giocata nell’esercizio Casarola Sandro in Via dei Rocciatori, 8 a Roma.

La combinazione vincente è la seguente: 2 3 5 7 8 9 11 13 17 20. Numerone: 16. Win For Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino ad oggi 467 rendite – riporta l’Agenzia Agimeg.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link