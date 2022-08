Baby pusher in giro tra Anzio e Nettuno con coltello e droga nel borsello: denunciati

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Anzio, nel corso di una mirata strategia di contrasto finalizzata a monitorare ed arginare la delittuosità tra i giovani e i giovanissimi, hanno denunciato due minori incensurati – un 17enne di Nettuno e un 15enne di Anzio – trovati in possesso di numerose dosi di cocaina, hashish, soldi contanti ed un coltello a serramanico.

I Carabinieri, che nel pattugliare alle 2 di stanotte il centro di Anzio e Nettuno, hanno notato in piazza Cesare Battisti due giovani seduti su una panchina con atteggiamento sospetto ed hanno deciso, nonostante la loro minore età e lo stato di incensuratezza, di procedere ugualmente a perquisizione personale: l’intuito dei Carabinieri si è rivelato determinante.

Infatti, nel borsello del diciassettenne sono state trovate due dosi di hashish, una di cocaina ed un coltello a serramanico mentre in quello del quindicenne i Carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro ben 17 dosi di cocaina e 29 di hashish, oltre a 250 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Successivamente sono state perquisite le rispettive abitazioni ma senza ulteriori riscontri.

I due giovani studenti sono stati denunciati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di arma bianca e poi riaffidati ai genitori.

Adesso dovranno subire un processo di fronte all’Autorità Giudiziaria minorile.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

