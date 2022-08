Gaeta accoglie la Crociera dei Valori sulla rotta di Enea

Gaeta – Gaeta, ultima tappa di un percorso partito da Trapani, sulle tracce di Enea. È approdata alla Base Nautica Flavio Gioia la “Crociera dei Valori”, iniziativa organizzata dall’Associazione “La Rotta di Enea” e nuovo itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa, che in un viaggio mitico di venti giorni ha risalito in barca a vela, partendo dalla Sicilia, le coste di Calabria, Basilicata e Campania, fino ad arrivare nel Golfo laziale, percorrendo un tratto di mare di straordinaria importanza culturale ed archeologica, legato indissolubilmente al cammino raccontato nell’Eneide di Virgilio.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Vela Insieme, Slowfood, Associazione Albergatori dei Campi Flegrei, Campi Flegrei Active e Lega Navale Italiana, è nato per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano e l’amore per il Mediterraneo, invitando ad assaporare un turismo slow, legato alle tradizioni enogastronomiche e musicali.

L’edizione 2022 ha voluto seguire l’itinerario italiano della Rotta di Enea concludendosi a Gaeta, che secondo Virgilio avrebbe tratto il proprio nome da quello della nutrice dell’eroe troiano, Caieta, qui sepolta.

“Tutto a Gaeta parla di cultura: la storia, i monumenti, le chiese, le bellezze naturalistiche, le tradizioni e i dialetti – ha dichiarato il Sindaco, dott. Cristian Leccese -. Ma anche l’arte, i miti e le leggende. E il nostro brand istituzionale “Gaeta, Città dell’arte, del mito e del mare”, ne è la piena rappresentazione. Ospitare l’ultima tappa della Crociera dei Valori 2022, che rievoca il viaggio italiano della Rotta di Enea, costituisce per noi motivo di orgoglio. Un percorso, inserito negli itinerari culturali del Consiglio d’Europa, che seguendo le orme dell’eroe troiano si delinea come patrimonio straordinario, attraverso archeologia, natura e letteratura, alla scoperta delle nostre radici. Ringrazio il presidente Giovanni Cafiero e mi congratulo con lui per l’iniziativa, che celebra l’amore per il mare e la promozione dei valori dell’incontro, del dialogo e della valorizzazione della nostra identità”.

“È stato un piacere accogliere l’imbarcazione della Crociera dei Valori – queste le parole dell’Assessore Simone Petruccelli -, con a bordo i passeggeri dell’Associazione “La Rotta di Enea”, che hanno compiuto questo splendido viaggio terminato a Gaeta. Promuovere la nostra città, che continua ad imporsi sul panorama culturale nazionale e internazionale, oltre i confini territoriali, è uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale, e saremo lieti di continuare a sposare questo tipo di iniziative e di collaborazioni culturalmente rilevanti, che danno lustro all’intero comprensorio”.

