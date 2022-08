I cardinali del mondo in riunione col Papa: “Diversità di vedute, ma il dialogo c’è”

Città del Vaticano – Un “clima dialogante”, “pacifico”, pure nella “diversità” di vedute “si vuole lavorare insieme”. I cardinali arrivati da tutto il mondo per la due giorni di incontri con il Papa che si concluderà oggi (alle 17.30 il Papa celebrerà la messa nella Basilica vaticana insieme ai nuovi cardinali ordinati nel Concistoro di sabato) descrivono in questi termini il nuovo clima che si respira in Aula.

“Sono rimasto toccato dal clima pacifico che si respira – spiega il cardinale Walter Kasper in una pausa dei lavori -. Abbiamo ringraziato il Papa tutti per le parole profetiche”. Il Papa, racconta il cardinale Cristoph Schonborn, “ci ha spronato ad andare avanti. Questa due giorni è stato un arricchimento, si ascolta e c’è molta comunione”. Nel pomeriggio i 179 cardinali si riuniranno ancora per una oretta. Oggi sarà toccato il tema del Giubileo che si svolgerà nel 2025. Al centro della due giorni di discussioni, le riforme della Chiesa, con particolare attenzione al tema dei laici e alla sinodalità.

“Il punto – annota il cardinale Kasper riferendo sul dibattito in Aula – è che cosa si in tende per sinodalità, che è un camminare in avanti”. Oggi sono stati affrontati dibattiti tra i diversi gruppi linguistici, poi un momento assembleare con le relazioni dei vari gruppi. “Ci sono diversità – ha annotato ancora Kasper – ma si vuole lavorare insieme”. Il cardinale Schonborn, come spiega, ha “insistito molto sulle riforme economiche e finanziarie. Il clima è davvero sereno, c’è grande disposizione all’ascolto, c’è molta comunione”. (fonte Adnkronos)

