Ostia – “Rappresentare il Litorale all’interno del Coordinamento Romano del Partito è un onore e svolgerò il mio ruolo con serietà e costanza. Dopo anni di militanza ringrazio il partito di Fratelli d’Italia per la Delega alle politiche di rilancio e valorizzazione del Litorale di Roma e continuerò al fianco di Mariacristina Masi l’impegno per il territorio, che ha sempre più necessità di avere punti di riferimento che conoscano bene le esigenze di un quadrante così complesso della città”. Lo dichiara in una nota stampa il Delegato alle politiche di rilancio e valorizzazione del Litorale di Fratelli d’Italia Luca Zamagni.

“Effettuerò sin da subito una serie di incontri con associazioni, categorie, cittadini – prosegue – per costruire una sinergia proficua tra tutti quelli che hanno a cuore lo sviluppo del nostro Municipio. Il 25 Settembre sarà una data importante e speriamo che si possa invertire la rotta su tanti temi cari al nostro elettorato. Ci aspettano sfide importanti e noi, come sempre, le affronteremo tra la gente. Abbiamo costituito in questi anni un gruppo forte e coeso, all’insegna del rinnovamento e dell’ascolto della cittadinanza, da qui ripartiremo facendo sentire alta la nostra voce”.

