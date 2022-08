Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di agosto, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 seppur non ovunque. Ma ecco che cosa succederà: l’anticiclone posizionato sull’estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia invoglierà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents ad intrufolarsi nel cuore dell’Europa scorrendo da nordest verso sudovest. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell’anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell’Europa centrale. Anche l’Italia subirà le conseguenze di questa azione con i primi temporali attesi già nella giornata di martedì al nord e su parte del Centro e poi con un fronte temporalesco molto lento che ci attraverserà praticamente da nord a sud tra il 31 e il 1 di settembre. I contrasti saranno elevati e le fenomenologie intense con nuove probabili grandinate e colpi di vento.

METEO MARTEDI’ 30 AGOSTO. Al Nord: Peggiora al Nordovest con rovesci e temporali dal pomeriggio. Entro sera temporali anche sui rilievi del Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 26 e 31. Al Centro: Soleggiato al mattino, pomeriggio con acquazzoni lungo la dorsale, verso sera rovesci sull’alta Toscana. Temperature stazionarie o in lieve ascesa, massime tra 28 e 33. Al Sud: Prevale il sole al mattino, pomeriggio con qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili, massime comprese tra 28 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: pressione in temporaneo rinforzo con tempo più stabile e soleggiato su Umbria, Toscana e Lazio. Farà eccezione maggiore variabilità sulla dorsale appenninica Toscana dove non si esclude qualche veloce rovescio o temporale, così come sull’Appennino laziale; altrove da soleggiato a tratti parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte. Tra tarda sera e notte tendenza a nuovi temporali dal mare verso la Toscana nord occidentale. Temperature in aumento, caldo più intenso con punte di 33-34°C. Venti deboli a tratti moderati in prevalenza tra Ovest e Nordovest. Mare poco mosso o a tratti localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Prossimi giorni con tempo dinamico su Toscana, Lazio e Umbria, che rimarranno esposte a correnti mediamente occidentali, a tratti instabili, a tratti intervallate da pause anticicloniche. In particolare lunedì si rinnoverà qualche rovescio o temporale sparso, sebbene meno frequente rispetto al weekend. Martedì la giornata più stabile quantomeno per Lazio e Umbria, ancora qualche occasionale fenomeno in Toscana, più marcato sul comparto settentrionale. Tra mercoledì e giovedì invece è probabile il passaggio di un impulso instabile più organizzato con ulteriori rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità. Il clima sarà caldo nelle aree soleggiate, e a tratti anche afoso, ma senza troppi eccessi, con punte comunque superiori ai 30-31°C.

