Ostia, malmena e stupra l’ex compagna: in manette un 38enne

Ostia – E’ finito grazie all’intervento della polizia di Ostia l’incubo di una trentacinquenne, da mesi perseguitata dal suo ex. A denunciare l’uomo, dopo l’ennesimo episodio di violenza, è stata proprio quest’ultima.

Tutto è iniziato a giugno del 2021, quando la donna era arrivata all’ospedale Grassi lamentando un forte dolore al costato. La 35enne era quindi stata raggiunta dagli agenti del X Distretto Lido, allertati dai sanitari: a loro, la donna aveva raccontato di essere stata picchiata dal compagno, ma aveva spiegato di non voler sporgere denuncia.

Qualche mese più tardi però, dopo l’ennesima violenza – che le ha provocato la rottura di tre costole -, la trentacinquenne ha cambiato idea e ha deciso di denunciare il suo aguzzino, da cui nel frattempo si era separata.

Il 38enne, però, non si è mai rassegnato alla fine della loro relazione, e ha cominciato a tempestarla di telefonate intimidatorie e minacciose (“Se non puoi essere mia non sarai mai di nessun altro e se ti vedo con qualcuno ti ammazzo”, le diceva), tanto da portarla a temere per la propria incolumità.

A luglio scorso, il culmine dell’escalation di violenza di cui la donna era vittima: il 38enne, dopo averla malmenata e averle sottratto il cellulare – così che non potesse chiedere aiuto -, l’ha violentata.

E’ a quel punto che il GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha deciso di adottare la misura della custodia cautelare in carcere.

E così la scorsa notte, dopo aver setacciato la città in cerca dell’uomo, i poliziotti di Ostia lo hanno sorpreso in una casa popolare, nel quartiere di Corviale, e l’hanno tratto in arresto con le accuse di danneggiamento, lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia. Il 38enne si trova adesso nel carcere di Regina Coeli, dove è in attesa del processo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link