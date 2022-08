Roma, servizio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato: identificate 95 persone

Roma – Nella giornata di ieri, 29 agosto 2022, gli agenti del VI Distretto Casilino hanno effettuato un servizio ad “Alto Impatto Distrettuale” al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità. Ai controlli hanno partecipato anche gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, i motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e i cinofili antidroga. 8 i posti di controllo effettuati durante i quali sono state identificate 95 persone. Una persona è stata denunciata in stato di libertà poiché inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale. Controllati anche 31 veicoli.

I motociclisti della Polizia di Stato invece hanno effettuato un servizio antirapina nelle zone di Torre Angela e di Tor Bella Monaca presso numerosi obiettivi sensibili come farmacie, supermercati, stazioni di servizio e tabaccai.

Inoltre, sono stati effettuati dei controlli presso 4 attività commerciali, 3 delle quali sanzionate per una somma complessiva di 1.958 euro per riscontrati illeciti amministrativi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link