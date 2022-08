Serata spettacolo a Cerveteri, i proventi saranno devoluti a “Nuove Frontiere onlus”

Cerveteri – Una serata di spettacolo, musica, comicità e solidarietà. A proporla, nell’ambito del programma dell’Estate Caerite 2022 messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali, la PolSoccer – Appartenenti alla Polizia di Stato e la Elvis Eventi: l’appuntamento è per martedì 30 agosto alle 21 all’interno del Parco della Legnara.

Tutti i proventi saranno devoluti in favore di “Nuove Frontiere Onlus”, associazione di genitori e familiari di persone diversamente abili operativa nel territorio da oramai tantissimi anni. Sul palco, la musica della cover band Zerofobika e le giovanissime Anjelica e Valeria e la comicità di Gianfranco Phino, noto per comico più volte sul palco di Zelig.

“Una grande serata di solidarietà per concludere nel migliore dei modi la grande stagione di eventi estivi – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – l’Associazione Nuove Frontiere Onlus è una realtà preziosa nel mondo del sociale e delle disabilità nel nostro territorio, un punto di ritrovo, un punto di riferimento per tutte quelle famiglie che ogni giorno vivono le difficoltà della disabilità. Per questo, invito la cittadinanza a partecipare a questa serata di divertimento ma anche dal grande valore umano e sociale e colgo anche l’occasione per ringraziare Luca Vincenzi e Gianluca Sorrentino della PolSoccer, sempre in prima linea nel campo della solidarietà, Andrea Pucci della Elvis Eventi e tutti coloro che con grande spirito civico e solidale, renderanno possibile questa serata”.

