Ucraina, la Santa Sede: “Dal Papa una chiara condanna della guerra avviata dai russi”

Città del Vaticano – Il discorso di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina pronunciato al termine dell’Udienza generale del 24 agosto (leggi qui) va letto “come una voce alzata in difesa della vita umana e dei valori connessi ad essa, e non come prese di posizione politica”. In particolare sulla “guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa, gli interventi del Santo Padre Francesco sono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega”. Lo afferma oggi, a quasi una settimana di distanza dalle parole che hanno provocato lo scontro diplomatico con Kiev, la Santa Sede in una nota.

“Nel contesto della guerra in Ucraina, sono numerosi gli interventi del Santo Padre Francesco e dei suoi collaboratori al riguardo – si legge nel testo diffuso tramite il bollettino quotidiano -. Essi hanno come finalità per lo più quella di invitare i Pastori ed i fedeli alla preghiera, e tutte le persone di buona volontà alla solidarietà e agli sforzi per ricostruire la pace”.

“In più di un’occasione, come anche nei giorni recenti – prosegue la nota -, sono sorte discussioni pubbliche sul significato politico da attribuire a tali interventi”. Quindi, la condanna: “Quanto alla guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa – sottolinea quindi la Santa Sede -, gli interventi del Santo Padre Francesco sono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega”.

Apprezzamento arriva dall’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, che su Twitter saluta positivamente le “parole più forti della dichiarazione vaticana” di oggi: “guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa”. “La reazione attiva dell’Ucraina ha incontrato la comprensione del Vaticano. Nessun dubbio su chi sia l’aggressore e nessuna possibilità di fare due parti uguali”, aggiunge il rappresentante diplomatico di Kiev in Vaticano.

