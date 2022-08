A “Libridamare a Sperlonga” 2022, Pasolini e Moravia raccontati da Renzo Paris

Sperlonga – Si intitola “L’attrazione degli opposti”, con Renzo Paris, il quinto appuntamento di “Libridamare a Sperlonga”, la rassegna realizzata dal Porto di Sperlonga in collaborazione con l’Associazione Posidonia:venerdì 2 settembre alle 18:30, presso il Porto Turistico sperlongano (Banchina Capovento), lo scrittore e docente di letteratura francese presenta il suo libro “Pasolini e Moravia. Due volti dello scandalo” (Einaudi, 2022), in cui ripercorre da vicino, con occhi da amico e collaboratore, gli anni più intensi e la profonda amicizia di Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini.

Anime di un Novecento ancora vivo, di cui, come annota Paris, “il pubblico è vorace”, protagonisti di “anni irripetibili”, segnati da sodalizi incredibili e da “un’idea della poesia come sale della terra”.

Modererà l’incontro Mario Fiorillo. L’attore Andrea Rega proporrà la lettura di alcuni passi dell’opera.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, ci si sposterà nella vicina Torre Truglia.

