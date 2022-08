A Tarquinia nasce il Centro Internazionale di Studi sulla Pace e la Fraternità tra i Popoli

Tarquinia – “Lo scorso 25 giugno, nell’ambito della celebrazione del 42° anno di attività della nostra Associazione, è stata annunciata la costituzione del Centro Internazionale di Studi sulla Pace e la Fraternità tra i Popoli, che intende caratterizzarsi quale Centro di Alta Formazione interno all’associazione stessa” – è quanto afferma in una nota stampa Semi di Pace.

“Il Centro si propone di valorizzare la pluriennale esperienza di Semi di Pace nel campo della solidarietà sociale, degli aiuti umanitari e della cooperazione internazionale, promuovendo iniziative culturali ed incontri di studio, ricerche, seminari, conferenze e corsi di alta formazione aventi ad oggetto lo studio e la promozione della cultura della “Pace tra i Popoli della Terra”, allo scopo di riscoprire, affermare e tutelare i valori costitutivi della relazione umana attraverso il mutuo riconoscimento delle differenze culturali, linguistiche, religiose, giuridiche e politiche, favorendo un nuovo “Umanesimo Integrale”.

Ebbene, nel corso della riunione del Comitato Direttivo del 23 agosto è stata varata la prima edizione del “Corso di Alta Formazione sulla Pace, la Fraternità tra i Popoli e la Tutela Internazionale dei Diritti Umani”. Il Corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti di indagine conoscitiva per l’apprendimento e la comprensione della complessa tematica sottesa alla costruzione, promozione e mantenimento della pace nell’epoca contemporanea, attraverso un approccio didattico interdisciplinare e interculturale.

Il Corso verrà strutturato secondo la formula week-end (venerdì-sabato), organizzato secondo moduli tematici e con lezioni frontali e “a distanza”, e si svilupperà nell’arco di un semestre, a partire dal 3 febbraio 2023 (orientativamente) Entro il mese di settembre verrà pubblicata l’offerta formativa completa del programma del Corso, della quota di iscrizione, dei requisiti di accesso e ogni altra informazione inerente e utile”.

