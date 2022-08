Fiumicino, è on line l’Avviso Pubblico per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico

Fiumicino – “E’ online l’avviso pubblico per l’attuazione di interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino ai 12 anni“. Lo dichiara l’assessora ai Servizi Sociali, Alessandra Colonna.

“Le famiglie interessate e con i requisiti previsti, possono presentare domanda per beneficiare di un contributo alle spese per trattamenti e programmi educativi con evidenza scientifica riconosciuta mirata a favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana del bambino o della bambina – spiega Colonna -. La domanda deve essere redatta compilando i moduli presenti sul sito istituzionale del Comune e allegando i documenti richiesti e deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre prossimo”.

“Si può presentare la richiesta, debitamente compilata, al Protocollo generale del Comune, in piazza Dalla Chiesa 78, il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 12 – prosegue – oppure, negli stessi giorni e orari, presso il protocollo dei Servizi Sociali, in piazza dalla Chiesa 10. Oppure, ancora, è possibile inviare richiesta e documentazione via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it“.

“La graduatoria provvisoria – conclude Colonna – sarà pubblicata entro il 30 novembre 2022. Ricordo che le procedure garantiscono il massimo della privacy identificando le richieste tramite numero di protocollo e non dai dati anagrafici”. Il testo dell’avviso pubblico e moduli per la domanda sono reperibili a questo link: https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php/notizie/avvisi-dagli-uffici/item/3673-avviso-pubblico-per-l-attuazione-di-interventi-a-sostegno-delle-famiglie-con-minori-nello-spettro-autistico-fino-al-dodicesimo-anno-d-eta