Ita Airways, il Mef avvia la procedura di vendita: negoziati in corso con Delta, Certares e Klm

Per la vendita di Ita Airways sarà avviato oggi, 31 agosto 2022, un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management Llc, Delta Airlines Inc. e Air France-Klm S.A. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle finanze a esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di Ita Spa.

L’offerta del consorzio, secondo le news, è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm. Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico.

Lufthansa: “La nostra offerta continua ad essere la soluzione migliore per Ita”

“Dal nostro punto di vista, la nostra offerta congiunta con Msc era e continua ad essere la soluzione migliore per Ita. Prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di Ita”, afferma in una nota è Lufthansa. “Anche senza una collaborazione con Ita, il Gruppo Lufthansa mantiene un ottimo posizionamento sul mercato italiano”. (Fonte: Adnkronos)

Ciocchetti (FdI): “Il Governo dimissionario non può decidere sul destino di Ita”

“Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto il Ministero dell’economia ad avviare un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A. per la cessione di Ita, ma ribadiamo che qualsiasi decisione sul futuro della compagnia aerea dovrà essere adottata dal nuovo esecutivo che sarà scelto dagli italiani il prossimo 25 settembre”. Lo afferma l’esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, commentando la nota del Mef sulla vendita di Ita.

“La privatizzazione di una compagnia di bandiera è infatti un atto di straordinaria amministrazione che non può adottare un governo dimissionario, se non altro per motivi di opportunità politica: un conto è predisporre dossier, un conto è spingere verso decisioni che dovranno essere prese da un nuovo Governo tenendo conto degli interessi del Pese, dei dipendenti di Ita, dello scalo strategico di Fiumicino e di migliaia di lavoratori dell’indotto”.

