LatinaFiori, il Centro commerciale ospita una giornata di donazioni del sangue

Latina – Settembre inizia con una bella iniziativa di sensibilizzazione sociale, venerdì 2 dalle 8 alle 12 all’interno del Centro Commerciale LatinaFiori ci sarà l’autoemoteca di Avis Comunale Latina per effettuare le donazioni di sangue.

La donazione di sangue deve diventare un gesto che interessa tutta la collettività sana per poter aiutare le persone che rischiano la vita senza di esso – dichiara Emanuele Bragato, Presidente di Avis Comunale Latina – e per questo è importante poter fare queste raccolte come questa nei punti maggiormente frequentati dai nostri cittadini.

Il ringraziamento al Direttore del Centro, Davide Barcella, per la sua disponibilità e cosa importante la colazione

che verrà fatta direttamente presso uno dei bar presenti in modo da reintegrare i liquidi e gli zuccheri.

L’autoemoteca si posizionerà nei pressi del nuovo Mondadori Book store. Tutti i donatori, in possesso dei requisiti validi, potranno prenotarsi al 345.3784558 per effettuare la loro donazione. Sono disponibili solo 20 posti.

