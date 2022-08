Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di agosto, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 seppur non ovunque. Ma ecco che cosa succederà: l’anticiclone posizionato sull’estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia invoglierà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents ad intrufolarsi nel cuore dell’Europa scorrendo da nordest verso sudovest. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell’anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell’Europa centrale. Anche l’Italia subirà le conseguenze di questa azione con i primi temporali attesi già nella giornata di martedì al nord e su parte del Centro e poi con un fronte temporalesco molto lento che ci attraverserà praticamente da nord a sud tra il 31 e il 1 di settembre. I contrasti saranno elevati e le fenomenologie intense con nuove probabili grandinate e colpi di vento.

METEO MERCOLEDI’ 31 AGOSTO. Al Nord: Instabile con ancora temporali tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, in attenuazione serale. Meglio al Nordovest. Temperature in calo a Est, massime tra 28 e 32. Al Centro: Rovesci e temporali sulla Toscana settentrionale in estensione tra pomeriggio e sera alle altre Regioni. Più sole sul Lazio. Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 31. Al Sud: Poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio qualche temporale lungo l’Appennino in locale sconfinamento all’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 28 e 33.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: un nuovo impulso instabile si avvicina al Nord Italia determinando un peggioramento del tempo a partire dai settori nord-occidentali. Nello specifico attesi nuovi rovesci e temporali tra notte e primo mattino sulla Toscana nord-occidentale, specie tra Versilia, pisano, lucchesia e livornese. Dal tardo mattino-primo pomeriggio nuovi temporali interesseranno i settori costieri della Toscana nord-occidentale, con instabilità in estensione nel pomeriggio alle aree appenniniche; locali spunti instabili diurni su Toscana interna, Umbria e isolatamente tra reatino e viterbese. Temperature in calo, clima in genere meno caldo. Venti fino a moderati da Ovest, in rotazione a fine giornata tra Nord e Nordovest. Raffiche durante i temporali. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Prossimi giorni con tempo dinamico su Toscana, Lazio e Umbria, in particolare da mercoledì per il transito di correnti instabili in quota, che caratterizzeranno giornate piuttosto instabili specie sulla Toscana. Pertanto entro il mattino di domani i primi temporali interesseranno le aree costiere settentrionali della Toscana, e nel pomeriggio i settori Appenninici, oltre che l’entroterra Tosco-Umbro. Andrà meglio sul Lazio, salvo isolata variabilità diurna su interne e Appennino. Segue un giovedì instabile al mattino, con possibilità di locali temporali lungo le coste di Toscana e medio-basso Lazio, in sconfinamento all’immediato entroterra; pomeriggio nuovamente instabile su interne e Appennino. Più soleggiato venerdì con spunti temporaleschi diurni confinati tra Toscana centro-orientale ed Umbria. Molto probabile un weekend instabile, con piogge e temporali localmente anche intensi, di nuovo in particolare tra Toscana ed Umbria. Temperature in graduale calo, con valori massimi entro i 28-30°C.

(Fonte: 3B Meteo)

