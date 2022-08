Nettuno, sbloccate le procedure dei nuovi concorsi per il reclutamento di personale

Nettuno – Sono stati adottati i provvedimenti che sbloccano le procedure dei nuovi concorsi per il reclutamento di personale. Il Commissario ha recepito le novità normative in materia di semplificazione dell’accesso al pubblico impiego con la modifica del regolamento degli uffici e dei servizi ed ha predisposto il nuovo piano assunzionale che sarà ora verificato dai Revisori dei conti.

Le misure assunte vanno così a sbloccare le procedure concorsuali e consentiranno l’adozione dei nuovi bandi che saranno pubblicati entro il mese di settembre. I concorsi riguarderanno tutte le figure professionali e consentiranno di assumere 14 nuove unità di personale, tra tecnici, operatori di polizia locale, assistenti sociali e amministrativi.

“Dopo quattro anni il Comune di Nettuno ricomincia finalmente ad assumere. Abbiamo recepito le nuove norme in materia di semplificazione delle procedure concorsuali in modo da poter avviare i concorsi – ha dichiarato il Commissario Strati -. Impiegheremo questo nuovo personale nella realizzazione di progetti legati al PNRR e delle altre opere pubbliche, nel servizio di vigilanza della città e negli uffici che sono maggiormente in sofferenza a causa della grave carenza di organico registrata negli ultimi anni. Tante sono le iniziative messe in campo su molti settori e con queste nuove unità potremo portarle avanti e a termine”.

