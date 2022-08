Rissa sfiorata al Centro anziani Catalani, interviene la polizia locale di Fiumicino

Fiumicino – Momenti di alta tensione oggi pomeriggio al Centro anziani Catalani dell’Isola Sacra. Dietro alla rissa sfiorata solo grazie all’intervento della Polizia locale, c’è una questione di tesseramenti, nuove associazioni, impossibilità di assistere alle assemblee e, non ultimo, il costo di adesione che – al contrario di come è accaduto per altri centri anziani del territorio – è stato fissato al massimo delle possibilità previste dal Comune, e cioè 26 euro a persona.

Un a situazione già segnalata circa due mesi fa dal consigliere Claudio Cutolo, ma evidentemente senza successo.

“Il punto – spiega Cutolo – è che le procedure che hanno portato alla formazione della nuova associazione e i relativi organi dirigenti del Centro anziani Catalani, non hanno visto la partecipazione degli iscritti (circa 700 prima del covid). Chiedo le dimissioni dell’Assessore che non ha fatto rispettare le regole e il Commissariamento del centro per falso in procedure che riguardano un servizio sociale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link