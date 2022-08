Severini: “Invasi dalle zanzare. Ma il piano disinfestazioni del Comune, dov’è?”

Fiumicino – “In questo periodo stiamo assistendo, specialmente nella zona nord di Fiumicino, a un vero e proprio assalto di insetti. Le punture peraltro provocano bubboni pruriginosi, come mai prima d’ora. E del promesso piano di disinfestazione del Comune non c’è traccia“. Così, in una nota stampa Roberto Severini, capogruppo lista civica Crescere Insieme.

“Ci avevano detto che avrebbero installato le ‘bat box’, – spiega il Capogruppo – piccoli rifugi di legno dove vengono ospitati i chirotteri, meglio conosciuti come pipistrelli, mammiferi particolarmente ghiotti di zanzare. Poi ci hanno detto che avrebbero fatto la disinfestazione classica, ma utilizzando prodotti ecosostenibili. Ora ci aspettiamo che ci dicano che hanno acquistato un carico di fionde per colpire gli insetti uno ad uno… Perché tanto siamo a livello di barzelletta, visto che nulla è stato fatto finora. Senza dimenticare che la commissione ambiente di cui faccio parte ancora non è stata convocata per discutere della problematica in questione.

Intanto, tra una promessa e l’altra, la gente ha difficoltà a muoversi, soprattutto la sera, quando può finalmente respirare un po’. Ma c’è anche un aspetto amministrativo da chiarire: l’operazione disinfestazione aveva dei soldi in bilancio? Se si, perché non è stata fatta nei tempi dovuti?”

“Domande che non mancherò di fare formalmente tramite interrogazione in Consiglio comunale – conclude Severini -. L’attenzione verso la quotidianità della vita dei cittadini parte anche da queste cose…”.

