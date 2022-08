Vincoli idrogeologici a Fiumicino, Luciano Ciocchetti: “Basta bugie e falsità”

Fiumicino – “Quello dei vincoli idrogeologici è un problema antico su Fiumicino, ma proprio ora che sono in campagna elettorale c’è chi tenta di screditarmi addossandomi le colpe dell’apposizione dei vincoli. Non è così, semmai è l’esatto opposto”.

Luciano Ciocchetti, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, non ci sta e proprio da Fiumicino, intervistato dal faroonline.it, chiarisce.

“Ero assessore in Regione quando l’Autorità di Bacino, organismo nazionale, decise di mettere i vincoli sul territorio di Isola Sacra e non solo. Ci battemmo aspramente contro questa decisione, che avrebbe dovuto essere definitiva, riuscendo a trovare la parziale soluzione della strada argine. Se poi i governi cittadini, regionali e nazionali di sinistra ci hanno messo due lustri ad arrivare a mèta, senza peraltro migliorare quanto fatto dieci anni prima, non è certo colpa mia. Anzi, ricordo che fui io ad approvare il piano regolatore, dunque ero e sono totalmente indirizzato verso lo sviluppo del territorio e la soluzione dei problemi. Chi va dicendo il contrario – conclude Ciocchetti – è in malafede, ma capisco che in questo periodo non ci siano altri argomenti contro di noi che le bugie”.

Ascolta l’intervista completa nel video collegato (Youtube)

