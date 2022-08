X Municipio, Arcamone-Di Matteo: “Cambio di passo per la manutenzione di edilizia popolare”

Ostia – “Un deciso cambio di passo nell’affrontare questioni pluriennali, da sempre irrisolte, in modo coordinato e congiunto”.

Così Mirella Arcamone e Leonardo Di Matteo, rispettivamente presidenti delle Commissioni Politiche Abitative Sociali e Lavori Pubblici e Mobilità in merito alla seduta in modalità congiunta che si è tenuta lunedì scorso ed alla quale erano presenti esponenti dell’assessorato delle Politiche Abitative e Patrimonio di Roma Capitale del dipartimento Politiche, dell’Ufficio tecnico del Municipio X e degli assessori municipali competenti in materia.

“In questa occasione – affermano Arcamone e Di Matteo – si è attestata una nuova modalità per affrontare e risolvere questioni che da anni affliggono e rendono impossibile la vita a moltissimi cittadini residenti negli immobili residenziali popolari del nostro Municipio. Garage e appartamenti invasi dai liquami, fogne intasate, tubature inadatte, rotte, mai aggiustate o sostituite, problemi elettrici, cancelli e citofoni rotti da anni. Esprimiamo soddisfazione perché si è messo mano ad un abbandono pluriennale, lo si fa in maniera sinergica e questo è un fatto nuovo tra assessorati comunali, municipali, presidenti di commissioni. Dipartimento delle Politiche abitative e Ufficio tecnico del X municipio. Lo si fa in modo strutturale, intervenendo nell’urgenza (e si è fatto anche in agosto), ma anche programmando soluzioni definitive. Lo si fa con l’assessorato comunale, che si prende in carico e garantisce il proprio impegno per la manutenzione ordinaria (anche delle palazzine Armellini e Larex non ancora acquisite). Lo si fa con l’Ufficio tecnico del X Municipio che garantisce alcuni interventi (sostituzione pompe, canal jet) in tempi brevi e in accordo con il Dipartimento, che a sua volta si impegna per tutto quanto attiene alle sue prerogative e competenze”.

“È stato inoltre concordato – concludono i due esponenti politici – un nuovo sopralluogo in tempi brevissimi alla presenza dell’Assessorato di Roma Capitale Dipartimento, Ufficio tecnico assessori e Presidenti di commissione per procedere alla calendarizzazione dei successivi interventi. I cittadini che vivono nelle case popolari non sono di serie B, per noi l’ascolto è molto importante e insieme ai cittadini si contunua a lavorare per trovare le soluzioni concrete e definitive a situazioni incancrenite e inaccettabili da tempo”.

Soddisfazione anche da parte degli assessori municipali ai Lavori pubblici e Patrimonio e alle Politiche abitative e Bilancio Guglielmo Calcerano e al Bilancio Giuseppe Sesa: “La manutenzione del patrimonio pubblico residenziale è per noi prioritaria e realizza un diritto fondamentale e cioè quello dell’abitare. Manutenzione spesso ostacolata da più competenze concorrenti di più Uffici comunali e questo rende difficile intervenire tempestivamente. Ringraziamo l’assessore alle Politiche abitative Zevi per la disponibilità offerta. Una collaborazione preziosa per dare risposte rapide e di lunga durata”.

