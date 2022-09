Caro bollette, il Comune di Fiumicino abbassa i riscaldamenti negli edifici pubblici

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino , in ottemperanza a quanto contenuto nel cosiddetto “Decreto Bollette” (Legge 27 aprile 2022, n. 34) entrato in vigore lo scorso 29 aprile con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che contiene delle disposizioni volte ad ottenere un risparmio energetico, sarà artefice della campagna di contenimento dei costi, limitando le temperature invernali negli edifici pubblici a 19 gradi centigradi più 2 gradi di tolleranza.

“Da tempo – dichiara Angelo Caroccia, Assessore ai lavori pubblici di Fiumicino – questa Amministrazione ha preso a cuore la situazione della riqualificazione energetica, con i miei uffici abbiamo lavorato alla trasformazione di 10000 punti luce, ed alla creazione di punti di ricarica per le auto elettriche su tutto il Territorio, tenendo sempre in primo piano le scuole.”

Il proposito di razionalizzazione dei costi e della limitazione delle perdite energetiche è punto focale del programma di riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici scolastici e l’adeguamento delle centrali termiche con la sostituzione di obsoleti generatori di calore con le più moderne pompe di calore.

“Si comincia con l’apertura dei nidi – prosegue Caroccia – e a seguire tutte le altre scuole. Ci sarà la trasformazione a Led di tutti i corpi illuminanti in tutte le scuole, comprese le palestre, si attuerà in tempi ristretti un buon risparmio energetico che in questo momento storico non è assolutamente cosa da poco. Siamo prontissimi a fare da subito la nostra parte”. L’efficientamento energetico è accompagnato alla contestuale sostituzione di tutte le valvole sui terminali (termosifoni) attualmente installate con la tipologia di tipo “termostatico” che permette una maggior risparmio energetico e un maggior comfort ambientale, tale perfezionamento verrà accompagnato anche da un sistema di telecontrollo e di monitoraggio degli impianti che ne permette una riduzione significativa di sprechi energetici.

“Sono orgoglioso di far parte di uno dei primi tra i Comuni green d’Italia – conclude Caroccia – è il segnale di una città che guarda dritta verso il futuro. Futuro che è rappresentato al meglio da tutti i bimbi e le famiglie che domani cominceranno l’avventura del nido nel nostro Comune, ai quali auguro un ottimo anno scolastico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link