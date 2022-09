Fiumicino – “Per la cessione della ex compagnia di bandiera è stato avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A. La nuova proposta arrivata sul tavolo del governo prevede che il fondo Usa acquisti il 50% più un’azione della società, più del 40% previsto nella prima offerta, di fatto privatizzandola. E così l’Italia perderà definitivamente la compagnia aerea di bandiera, e questo fa male”.

A parlare è il vice Commissario della Lega a Fiumicino, Stefano Calandra.

“Tecnicamente per quanto concerne la cessione – prosegue – non mi arrogo il diritto di disquisire, ma non è la soluzione che ci aspettavamo dopo la chiusura di Alitalia. Il nostro Paese si è dimostrato incapace di gestire una realtà come quella del vettore aereo di bandiera, così come nel tempo anche il settore delle manutenzioni aeree è stato devastato.

L’economia negli ultimi decenni è cambiata… E’ chiaro che una compagnia aerea per sopravvivere necessita di un indotto complementare che coinvolga più settori oggi in mano a privati. Ed è altrettanto chiaro che non c’è stata la capacità o peggio la volontà di attivare questi meccanismi.

Ora l’unico obiettivo rimasto – conclude Calandra – è la salvaguardia del posto di lavoro per migliaia di famiglie. E questa, almeno questa, è una partita che non possiamo e non dobbiamo perdere”.

