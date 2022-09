Disabilità, a Roma chiuso da mesi un centro per anziani affetti da Alzheimer

Roma – “A Roma un centro anziani chiuso da mesi per cavilli burocratici. Manca una firma e il centro per anziani affetti da Alzheimer non apre“. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, Consigliere Municipio X, Roma e candidata per la Lega nel collegio Lazio 1 Camera dei Deputati per le elezioni politiche 2022.

“Il 28 luglio scorso – spiega la Picca – il Consiglio del X Municipio aveva preso un impegno che a distanza di oltre un mese non è stato mantenuto. L’Associazione Amici Alzheimer Odv ha presentato tutta la documentazione necessaria, ma a causa di una firma non apposta perché l’ufficio interessato era in ferie, questa estate il centro è rimasto chiuso. E’ una vicenda assurda alla quale bisogna porre immediatamente rimedio. Come è possibile bloccare una pratica del genere perché manca una firma e il soggetto che deve apporla è in ferie da giugno?”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link