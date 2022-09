Focene, tutto pronto per l’inaugurazione del murales “La Caretta”

Fiumicino – Tutto pronto a Focene per l’inaugurazione del murales “La Caretta”. L’appuntamento è fissato per venerdì 2 settembre alle ore 18.00 sulla spiaggia libera tra Lido del

Carabiniere e chiosco Stella Maris (Lungomare G. Rossini – Focene).

L’evento sarà introdotto da Emilio Sciesa, Presidente del Nuovo Comitato Cittadino Focene; interverranno Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco del Comune di Fiumicino, Giorgio Broccone, comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia, gli artisti che hanno curato il progetto Ph Zero, Barbara Bonanni, Presidente della Commissione Pianificazione del Territorio e Irma Galloni, mamma del Poeta Gabriele Galloni.

A seguito dell’inaugurazione, i partecipanti potranno ammirare insieme il tramonto accompagnati da musica dal vivo con il Gruppo “Esubery”.

