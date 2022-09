Gianmarco Tamberi sposa la sua Chiara: a Pesaro 200 invitati alle nozze

Pesaro - Oltre 10 anni d’amore tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. Il campione olimpico ed europeo del salto in alto si è sposato oggi con la sua Chiara in un rito civile a Pesaro.

Forza, motivazione e un indissolubile amore per Gimbo la sua sposa, con cui è volato in Giappone per strappare alla storia la medaglia della storia. Sempre la Bontempi ha accompagnato Tamberi nelle trasferte e nelle gare importanti, sempre inseparabili e sempre più innamorati.

Tra gli invitati alle nozze, anche Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio, insieme a Giovanni Malagò, che dopo aver partecipato al matrimonio di Federica Pellegrini, ha assistito anche a quello del campione olimpico di atletica. 200 persone invitate al matrimonio a cui non è mancato anche Mutaz Barshim, grande amico di Gianmarco nella vita e in pedana.

Gianmarco e Chiara si sono sposati nella splendida Villa Imperiale, alle 17 e si sono scambiati gli anelli davanti al sindaco Matteo Ricci.

Dopo le nozze ci sarà uno splendido viaggio di nozze alle Maldive con tappe poi a Singapore e Bali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi (@bontempichiara)

(foto@Colombo/Fidal)

