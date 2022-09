Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’Italia rimane inserita in un flusso di correnti mediamente occidentali che attraversano l’Europa centrale fino a lambire il Mediterraneo. Al loro interno scorrono impulsi di instabilità che coinvolgono le nostre regioni con rovesci e temporali che entro le prossime 24-48 ore raggiungeranno anche il Sud, innescando fenomeni localmente violenti. Le temperature, già scese al Nord, caleranno di qualche grado anche al Centro-Sud a causa dell’ingresso di aria più fresca in quota.

METEO GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE. Instabile al Nord con temporali già dalle ore notturne al Nordovest, specie in Piemonte, qualche pioggia anche su Lombardia, Emilia e Triveneto che si attarderanno fino al mattino. Dal pomeriggio parziali schiarite sulla Val Padana e qualche temporale in formazione in prossimità delle zone alpine. Instabilità in aumento sulle regioni centrali con rovesci e qualche temporale al mattino in Toscana, dove però tenderanno ad esaurirsi in giornata. Contemporanea intensificazione di rovesci e temporali sulle restanti regioni centrali, più intensi sulle zone appenniniche e sul versante adriatico, anche accompagnati da locali grandinate, ma in attenuazione nelle ore serali. Inizialmente più soleggiato al Sud ma in mattinata primi rovesci e temporali in Campania e alta Calabria, in rapida estensione al resto della Calabria, nord Sicilia, Lucania e alta Puglia, localmente anche intensi sulle zone interne peninsulari e accompagnati da grandine, ma in attenuazione in serata a partire dal Tirreno. Temperature in diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: prosegue l’instabilità sull’Italia centro-settentrionale per l’arrivo di un nuovo peggioramento da ovest, che porterà rovesci e temporali sparsi tra Toscana, Umbria e Lazio. Prima parte della giornata che vedrà l’instabilità interessare la Toscana, con precipitazioni anche temporalesche tra notte e mattino sui settori occidentali e costieri anche laziali; isolatamente nell’entroterra entro tarda mattinata. Precipitazioni a carattere temporalesco che nel corso del pomeriggio interesseranno le zone interne della Toscana, dell’Umbria e quelle del Lazio. Fenomeni che localmente potranno risultare intensi, con locali nubifragi, grandinate e intense raffiche di vento. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Primo settembre instabile tra notte e mattino, con possibilità di locali temporali lungo le coste di Toscana e Ovest Lazio, in sconfinamento all’immediato entroterra; pomeriggio nuovamente instabilità anche localmente forte in moto dalle interne appenniniche verso Ovest. Più soleggiato venerdì con spunti temporaleschi diurni confinati in Appennino e veramente poco altro da segnalare. Attenzione, tra 3 e 4 settembre sembra assodato il rischio concreto di temporali anche forti su Toscana e parte dell’Umbria (localmente su province adiacenti) con elevati ratei precipitativi, grandine e forte vento nonché il rischio di locali criticità idrogeologiche. Restate aggiornati anche con gli Enti di Protezione Civile.

