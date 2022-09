Pesca, Antonelli: “Chiesto il livellamento del fondale del Porto Canale”

Fiumicino – “Relativamente alle problematiche che hanno interessato il settore della pesca dovute all‘abbassamento del livello delle acque e dei detriti che ostacolano il passaggio delle imbarcazioni, ho direttamente interloquito con l’Autorità portuale di Fiumicino”. A dichiararlo in una nota stampa è l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“Mi è stata assicurata – prosegue Antonelli – la programmazione di un intervento di livellamento del fondale con estrazione dei detriti e di quanto interferisce con la navigazione. L’intervento verrà realizzato di concerto con la Capitaneria di Porto”.

“Ovviamente ho chiesto che gli interventi vengano eseguiti il prima possibile – aggiunge l’Assessora –. Ci appelliamo tuttavia al buon senso delle persone e degli addetti al comparto pesca, già impegnati nel progetto “Fishing for litter” affinché nei nostri mari e canali non si debbano rinvenire copertoni, detriti, funi e reti da pesca, che oltre a creare problemi logistici al settore creano anche danno all’ambiente”.

“Sempre per tutelare il comparto della pesca, – conclude Antonelli.anche in un’ottica di contenimento del caro gasolio, voglio infine ricordare l’intervento da parte della Regione Lazio che recentemente ha stanziato 1.5 milioni di euro che saranno ripartiti alle imprese attraverso un contributo destinato a ogni barca in base alla stazza”.

