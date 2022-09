Roma, il 3 e il 4 settembre open day per le carte d’identità elettroniche

Roma – Proseguono anche nel mese di settembre gli Open Day con prenotazione dedicati alle carte d’identità elettroniche. Nella giornata di sabato 3 settembre sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici del Municipio VII, nella sede di Piazza Cinecittà 11.

Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 3 settembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 2 settembre dalle ore 9 fino a esaurimento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (ttps://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che nei weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie, in particolar modo ora che gli uffici centrali, municipali e la Polizia Locale sono parallelamente al lavoro per garantire l’ordinato svolgimento delle elezioni del 25 settembre” ha commentato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari, giorni e indirizzi

Municipio VII: la sede di Via Cinecittà 11 sarà aperta sabato 3 settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 3 settembre 8.30-16.30, domenica 4 settembre 8.30-12.30.

