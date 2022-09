Testa di Lepre, è partita la nuova avventura targata “I due Liocorni”

Fiumicino – E’ partita una carovana di 24 ragazzi con sei educatori: destinazione un convento a Ceprano, in provincia di Frosinone, in una fresca zona collinare, in prossimità del paese.

Il progetto ludico/educativo quest’anno è a tema: “Accademia Sherlock Holmes”. I partecipanti, ragazzi dai 9 ai 13 anni, vivranno una settimana dove affronteranno giochi, prove di logica, esercizi fisici, tali da diventare poi dei veri e propri “detective”. Guidati da Sherlock, Watson, l’ispettore Lestrade, Mary Morstand (impersonificati da alcuni degli animatori che l’associazione “I due Liocorni” ha messo in campo) dovranno risolvere enigmi, misteri, percorsi senso motori, cercando di risolvere lo strano rapimento della signora Hudson, che durante una delle sere scomparirà improvvisamente. Al termine del Campo estivo, si svolgeranno gli esami finali e tutti riceveranno il “diploma” diventando ufficialmente” investigatori”, assistenti del famosissimo personaggio creato dalla penna di Arthur Conan Doyle, ed estrapolato dai suoi racconti “I 5 semi di arancio” e “ La fascia Maculata”

“Un lavoro di squadra questo dell’ “Estate TDL Camp” – spiega il dott. Patrizio Pavone, presidente della nota associazione “I Due Liocorni” – realizzato dopo tre settimane di preparativi per allestire l’idea, creare i supporti logistici, comprare il materiale, studiare dove realizzare il tutto. Si è scelto il Convento di Ceprano, che abbiamo ottenuto in autogestione dalle suore che ne sono le proprietarie. Autogestione significa poter disporre non solo dei pernottamenti, ma delle cucine, dei refettori, delle sale interne ed esterne, onde realizzare tutta l’ambientazione richiesta per creare quegli effetti di vera godibilità ludico educativa, tanto cara ai ragazzi che preferiscono immergersi in storie realistiche che li proiettano in un mondo dove loro stessi diventano i veri protagonisti della storia e del campo estivo”.

“Un gruppo di educatori – prosegue Pavone – che vanno da un regista teatrale (Andrea), una insegnate (Alessandra), una organizzatrice (Elisabetta), una creatrice di manicaretti degustativi (Katiuscia), due giovanissime animatrici (Elisa e Giulia), con la supervisione di una esperta dei racconti di Sherlock Holmes (Chiara), che già si erano messi in gioco in numerose altre attività dell’associazione, sia nel centro ricreativo tenutosi nei mesi di giugno e luglio a Testa di Lepre sia in precedenti esperienze simili in altri campi estivi.

I genitori dei fruitori, che già hanno sperimentato la bontà dei laboratori teatrali offerti durante l’anno nella sede o nelle scuole della zona dalla associazione di volontariato I Due Liocorni, li hanno accompagnati fino a Ceprano per poi venire a riprenderli alla fine de “corso per investigatori”.

