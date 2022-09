Ardea, addio code in libreria: i libri di testo arrivano direttamente sui banchi di scuola

Ardea – Niente più code infinite in libreria o in cartoleria: i libri scolastici per gli studenti di Ardea arrivano direttamente sui banchi di scuola. E’ quanto previsto dalla nuova delibera n. 101 approvata in Giunta nella giornata di ieri giovedì 1 settembre 2022.

Il sistema di prenotazione dei libri di testo utilizzato è sempre quello delle Cedole Librarie Urbi Smart, ma stavolta è prevista la fornitura diretta con consegna presso l’istituto scolastico per gli studenti residenti che frequentano gli Istituti Comprensivi sul territorio del comune. I bambini inizieranno l’anno con i libri sui banchi.

Clicca qui per leggere la Delibera di Giunta

Una proposta che è stata avanzata dall’assessore ai servizi sociali e alla persona Simone Centore. Già per questo nuovo anno scolastico quindi i libri andranno direttamente ai bambini delle scuole elementari e i genitori non dovranno più uscire e andare nelle librerie e cartolerie della zona per prenotare e ritirare i libri. Sarà direttamente il Comune a gestire l’intero servizio, stabilendo accordi con i fornitori dei libri per far sì che questi possano essere spediti direttamente all’istituto scolastico.

