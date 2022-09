“Basta fake news su Giovanni Paolo I: morì d’infarto”

Papa Luciani “è morto d’infarto, le fake news sono durate anche troppo tempo. Il tempo delle fantasie è defunto”. È quanto ha sottolineato Stefania Falasca, vice postulatrice della causa di beatificazione di Papa Luciani, in una conferenza stampa in Vaticano, in vista della beatificazione di Giovanni Paolo I (leggi qui) il 4 settembre.

“L’autopsia non fu eseguita perché viene eseguita quando la morte non è chiara e in quel caso invece era morte improvvisa che in medicina legale è sempre morte naturale -, ha aggiunto Falasca, spiegando che comunque “le regole sull’autopsia furono introdotte in Vaticano successivamente, nel 1983, da Giovanni Paolo II. La sera prima Papa Luciani aveva avuto un episodio, un dolore al petto, che “scambiò per un dolore intercostale dovuto ai reumatismi di cui soffriva”.

Ci fu un problema di comunicazione da parte del Vaticano perché non dissero subito che erano state due suore ad essere entrate per prime nell’appartamento pontificio trovandolo morto sul letto. Ma al di là di questo “le carte restituiscono la verità storica» anche sulla morte del Pontefice veneto sulla quale si è tanto scritto nel passato”. (Fonte: Ansa).

