Civitavecchia, rimosse le scritte vandaliche sulle mura del Forte Michelangelo

Civitavecchia – Nella mattinata odierna, 02 settembre 2022, alla presenza vigile dei militari della Capitaneria di porto, sono state rimosse le scritte vandaliche realizzate da ignoti con vernice spray sulle mura esterne del Forte Michelangelo, monumento simbolo della città di Civitavecchia.

Il Comando della Capitaneria di porto si era da subito attivato per ripristinare al più presto lo stato dei luoghi, interessando il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. A seguito di apposito sopralluogo, era quindi emerso che quelle scritte potevano essere rimosse attraverso l’utilizzo di prodotti specifici da parte di una ditta appositamente autorizzata.

Acquisite le necessarie prescrizioni ed autorizzazioni, quindi, questa mattina sono state effettuate, dalla ditta incaricata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, le operazioni di pulizia delle mura, con il pieno ripristino dello stato originario delle stesse.

Soddisfatto il Comandante del porto, il Contrammiraglio Filippo Marini, che ha così commentato: “Sono felice che il Forte Michelangelo, patrimonio storico ed identitario di Civitavecchia, sia ritornato al suo originario splendore. Ringrazio il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e l’Autorità di Sistema Portuale per l’efficace supporto fornito a tutela della fortezza”.

“Il Forte Michelangelo è tornato al suo splendore, con la cancellazione delle scritte avvenuta oggi. Ringraziamo la Capitaneria di Porto per l’intervento, portata a termine in tempi rapidi, soprattutto in considerazione dell’obbligato coinvolgimento di numerosi enti nella delicata opera di ripulitura”. Così in una nota stampa, il vicesindaco di Civitavecchia, Manuel Magliani.

“Stigmatizziamo ancora una volta la grave inciviltà di chi ha vandalizzato il simbolo stesso del nostro territorio – prosegue il Vicesindaco -. Torniamo quindi ad offrire la nostra collaborazione per la sicurezza anche su quest’area, attraverso le meritorie associazioni di volontariato ma anche impiegando, con i Puc già approvati, i percettori di reddito di cittadinanza”.

