Coronas: “Forza Italia vicino a Ciocchetti nelle prossime elezioni. Competenza e moderazione sono i valori in cui ci rispecchiamo”

Fiumicino – “Forza Italia è vicina a Luciano Ciocchetti in questa tornata elettorale per il Parlamento che vede Fiumicino protagonista del collegio di riferimento”. L’endorsement è del capogruppo di Forza Italia al Comune di Fiumicino, Alessio Coronas, reduce da un incontro sul territorio con candidato di Fdl e del centrodestra alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6.

“Una vicinanza non solo di schieramento, ma che fonda le proprie convinzioni nella certezza di vedere un candidato competente e moderato. Troppe volte in Parlamento abbiamo visto sedere personaggi che non sanno cosa sia la politica, che non conoscono la macchina amministrativa, che non hanno fatto alcuna esperienza di governo o di opposizione negli enti locali. Questo si traduce in un’approssimazione che, nel momento di legiferare, provoca disastri.

Luciano Ciocchetti è persona esperta, conosce i meccanismi di governo e, cosa non da poco, conosce anche le esigenze dei territori, in particolare quello di Fiumicino. Il problema dei vincoli, il problema delle scuole, quello della viabilità. Molte sono cose di competenza regionale, ma spesso la spinta di un parlamentare e l’attenzione rivolta ad un determinato problema riesce a sbloccare la situazione. Per non parlare della difesa delle imprese, che invece è tema tutto nazionale; penso agli agricoltori, ai balneari ma anche, ad esempio, a tutte le imprese bloccate dal bonus 120%; penso alla tassazione sul lavoro dipendente e ai crediti d’imposta, tutti argomenti dove l’incidenza di un parlamentare è fondamentale. Per questo siamo vicini a Ciocchetti, con la certezza che il centrodestra tornerà a governare il Paese”.

