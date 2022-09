“Si sta compiendo, in queste ore, un altro passo del percorso di risanamento intrapreso sul lungomare di Fregene“. A dichiararlo in una nota stampa è la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Paola Meloni.

“Un piccolo parco giochi sta sorgendo in un’area pubblica, di fronte agli stabilimenti militari, che per molto tempo è stata abusivamente occupata e utilizzata da privati – spiega Meloni – e che ora viene restituita alla città, soprattutto ai più piccoli”.

Foto 2 di 2



“È stato un percorso lungo e impegnativo, partito anni fa con la commissione Lavori Pubblici che presiedo e col supporto della Polizia Locale e dei funzionari competenti – sottolinea la presidente -. Un percorso proseguito e portato a termine con l’impegno complessivo degli uffici e grazie alla determinazione dell’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Un processo di recupero che ha riguardato la gran parte del lungomare e che è destinato a proseguire non solo a Fregene“.

“È lodevole che un privato si prenda cura dello spazio antistante la sua abitazione, anzi è qualcosa che rientra nella corretta interpretazione della vita di comunità se concordato con le istituzioni competenti negli aspetti consentiti – prosegue Meloni – , ma deve essere chiaro che gli spazi pubblici devono restare aperti alla fruizione collettiva e che la pratica di occupare ad uso personale reca un danno per tutta la comunità”.

“Il parco giochi è attualmente in fase di montaggio – conclude – e le prime installazioni riguardano una giostra girevole e i giochini basculanti a molla”.

