La Questura di Latina saluta il Dr. Pontecorvo: assumerà un nuovo incarico alla Squadra Mobile di Bologna

Latina – Nel corso della mattinata odierna, 02 settembre 2022, ha avuto luogo il saluto del Dr. Giuseppe Pontecorvo, che lunedì 5 settembre assumerà un nuovo prestigioso incarico presso la Squadra Mobile di Bologna. Nella circostanza il Questore Michele Maria Spina ha voluto ringraziarlo e manifestargli il suo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità di Latina:

“Proprio grazie all’impegno, alla assoluta dedizione e alla professionalità dimostrata dal Dr. Pontecorvo insieme alle donne e agli uomini della Squadra Mobile di Latina, è stato possibile concludere le numerosissime operazioni di polizia giudiziaria che hanno disarticolato diverse organizzazioni criminali che opprimevano la città di Latina e la sua provincia. Prova dell’importanza del lavoro svolto sono i molteplici attestati di stima e gratitudine che stanno giungendo in queste ore da parte della comunità.

Al Dr. Giuseppe Pontecorvo i migliori auguri di buon lavoro”.

I saluti del Dr. Pontecorvo

Di seguito il testo integrale dei saluti espressi dal Dr. Pontecorvo:

“Sono trascorsi più di tre anni dal mio insediamento presso la Squadra Mobile di Latina e, come accade di frequente in questa professione, è giunto il momento del cambio di guardia. Prima di andar via e raggiungere Bologna, dove andrò a svolgere il mio nuovo incarico, sempre in ambito investigativo, volevo rivolgere un sentito ringraziamento ed un saluto alla città di Latina.

Nel congedarmi, ci tengo a ripercorrere questi anni intensi di lavoro in nome della legalità, della trasparenza e a tutela dei cittadini. L’impegno quotidiano profuso in questa direzione insieme agli uomini e alle donne della Polizia di Stato di cui vado fiero, mi rende orgoglioso. Mi auguro che la nostra attività possa aver contribuito a migliorare questa città dalle grandi potenzialità e che dimostra di voler guardare al futuro con fiducia nonostante le difficoltà.

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare Voi giornalisti per la sensibilità e l’attenzione mostrata in ogni occasione e per aver diffuso, attraverso l’informazione, il lavoro sul territorio che questo ufficio ha condotto in piena sinergia con l’autorità giudiziaria, i magistrati in particolare della Procura di Latina e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Il nostro operato, svolto con rettitudine, vuole infondere nella popolazione il coraggio necessario a collaborare con la giustizia, perché soltanto collaborando e stando uniti si possono creare le condizioni ideali per migliorare una città, rendendola sicura, forte e vivibile. Porto con me un ricordo straordinario di questa realtà. Auguro ad ognuno di continuare a svolgere il proprio dovere con onestà, dedizione e rigore.

Buon lavoro”, Giuseppe Pontecorvo

